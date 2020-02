Successo a Marsala per il Premio Scuola Digitale. Ecco le scuole vincitrici

Successo a Marsala per il Premio Scuola Digitale.

Hanno creato, progettato, emozionato gli studenti delle scuole di tutta la provincia di Trapani che al Teatro Impero hanno presentato i loro lavori nella competizione che unisce innovazione e didattica.

La fase provinciale del Premio Scuola Digitale è stata coordinata dal Liceo “Pascasino” di Marsala, diretto dalla prof.ssa Anna Maria Angileri.

E ieri mattina, Martedì 11 febbraio, al Teatro Impero di Marsala, l’evento in cui i partecipanti hanno presentato i loro progetti. Una manifestazione arricchita dalle performance dei Lux Arcana e dei ballerini della scuola Revolution Dance. Ma soprattutto la premiazione.

Sono stati dodici i progetti selezionati dalla giuria per la fase finale, sei delle scuole del primo ciclo e sei degli istituti del secondo ciclo.

I primi classificati hanno vinto un premio di mille euro e accedono direttamente alla fase regionale del Premio Scuola Digitale …









