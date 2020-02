Storie d’Alternanza, premiati gli studenti dell’Itet “Garibaldi” di Marsala

L’ ITET “G. Garibaldi” di Marsala è stato premiato dalla Camera di commercio di Trapani come migliore progetto di alternanza scuola lavoro della sezione ‘Istituti tecnici e professionali’ per la provincia di Trapani.

L’iniziativa vuole accrescere la qualità e l’efficacia dei percorsi per le competenza trasversali e per l’orientamento, attivare una proficua collaborazione tra le scuole e le imprese ed gli Enti coinvolti, rendere significativa l’esperienza attraverso il “racconto” delle attività svolte e delle competenze maturate nel percorso di alternanza. Il Premio “Storie di alternanza” è un’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai video racconti dei progetti d’alternanza ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado.Il Premio è suddiviso in …









