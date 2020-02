Storie d’Alternanza, premiati gli studenti del “Pascasino” per il progetto con Rmc e Tp24

Importante riconoscimento per gli studenti della IV e V C del Liceo delle Scienze Umane “Pascasino” di Marsala e, indirettamente, anche per Rmc 101 e Tp24.

Gli alunni del Liceo marsalese hanno ricevuto il premio “Storie d’Alternanza”, indetto dalla Camera di Commercio di Trapani.

Ieri, presso i locali della Camera di Commercio, gli studenti hanno riscosso il premio, 2.500 euro, suddiviso tra tutti i partecipanti al progetto di Alternanza scuola lavoro.

Il progetto “I linguaggi della comunicazione” ha ricevuto il primo premio nella sezione Licei.

Gli studenti per settimane hanno frequentato gli studi di Rmc 101 e la redazione di Tp24.it, in un percorso che li ha visti impegnati nelle trasmissioni radiofoniche e nella stesura di reportage.

Soddisfatte le tutor delle due classi, Anna Giacalone e Susanna Giacalone per il premio ricevuto, nonché la responsabile dei progetti di ASL Antonella Tantaro e la dirigente …









