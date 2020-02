Sicilia, c’è l’accordo per la cassa integrazione dei lavoratori di Forté

Ci sono dopo tanti mesi di attesa buone notizie per i 465 impiegati dei supermercati Forté ancora a carico dell’azienda. C’è l’accordo tra gli amministratori giudiziari della Meridi Srl, che controlla i punti vendita, e le organizzazioni sindacali. Al centro per l’impiego di Catania, è stata firmata la richiesta di cassa integrazione straordinaria. Il passaggio successivo è la decisione che spetta al Ministero dello Sviluppo Economico che dovrà accogliere la richiesta della cassa integrazione. Se ciò avverrà la decorrenza avrà inizio dalla data del 7 gennaio per un anno e nel frattempo attendono anche sette mensilità arretrate.

Oltre alla possibile cassa integrazione, c’è sempre in prospettiva la possibilità di acquisto dei 90 supermercarti Forté siciliani da parte del Gruppo Apulia.

Soddisfazione è stata espressa da Mimma Calabrò segretario generale della Fisascat Cisl Sicili: "Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto. Nelle prossime …









