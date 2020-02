Sicilia, allarme per il “virus del pomodoro”. La Regione si mobilita

In Sicilia, di recente, è stato segnalato sul pomodoro un nuovo virus che causa danni anche sul peperone. Si chiama “Tomato brown rugose fruit virus” (ToBRFV) ed appartiene alla famiglia Virgaviridae, genere Tobamovirus, al quale appartengono i più noti Tobacco mosaic virus (TMV) e Tomato mosaic virus (ToMV).

Il ToBRFV è stato identificato per la prima volta su pomodoro in Israele nel 2014, come una variante di Tobvamovirus che saltava la resistenza del gene Tm22, successivamente, in Giordania nel 2015, è stato caratterizzato come entità virale. Oltre al focolaio riscontrato di recente in Sicilia (fine 2018), nel corso del 2018 si sono verificati casi di infezioni in Germania e in Messico.

In quest’ultima nazione il virus sta causando sensibili danni alle coltivazioni di pomodoro e peperone.

Nel gennaio del 2019 l'organizzazione europea per la protezione delle piante (EPPO), ha deciso di inserire tale virus nella cosiddetta "









