Sant’Agostino, il Comune di Trapani corre ai ripari

Dopo la denuncia di un cittadino su Tp24.it di ieri, il Comune di Trapani è corso ai ripari disponendo la pulizia straordinaria dell’area adiacente la chiesa di Sant’Agostino nella zona del centro storico.

La zona, infatti, versa in pessime condizioni igienico-sanitarie per la presenza del guano degli uccelli che costringe i residenti a rimanere barricati in casa per scongiurare il rischio di restare appestati.

L’appello del cittadino che aveva sollecitato la bonifica è stato dunque ascoltato dall’Amministrazione Tranchida, che aveva fatto una pulizia straordinaria dell’area, dicono i residenti, solo l’ottobre scorso.









