Salemi. Fondi per la scuola dell’infanzia. Ecco chi può richiederli

Salemi. Supportare gli alunni che vivono in condizioni di disabilità certificata o che versano in condizioni economiche disagiate. Con questo obiettivo il Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha istituito un “Fondo nazionale” che sarà trasmesso ai Comuni interessati (Salemi è uno di questi).

A loro volta, ogni amministrazione, ne curerà la pubblicazione sul proprio albo, inviando lo stesso avviso alle scuole paritarie presenti all’interno del territorio. In questo modo le famiglie degli alunni prima citati potranno richiedere la frequenza gratuita e quindi il relativo contributo.

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità certificata è obbligatorio presentare l’ISEE in corso di validità, per gli alunni che invece versano in condizioni economiche disagiate è necessario che l’ISEE non superi i 12.058 euro.

Completata questa fase ogni Scuola, entro il 31 marzo 2020, dovrà trasmettere l’istanza di …









