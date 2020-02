Salemi. Finanziato con 100mila euro uno studio di fattibilità per il recupero del centro

Finanziato lo studio di fattibilità per la riqualificazione e la valorizzazione di una parte del centro storico di Salemi, in provincia di Trapani.

Il dipartimento di Architettura e design del Politecnico di Torino (Dad), che ha in atto un accordo di collaborazione con il Comune di Salemi, si è infatti aggiudicato l’edizione 2019 del bando promosso dalla Fondazione Sicilia ‘Studi di fattibilità per il recupero dei borghi abbandonati’ con la candidatura del progetto ‘Riabilitare Alicia – Studio di fattibilità per la riqualificazione della città antica di Salemi’, presentato dagli architetti e docenti Paolo Mellano e Roberto Dini.

A darne notizia è la stessa Fondazione con una nota sul suo sito. Il finanziamento di circa centomila euro sarà destinato alla redazione di uno studio di fattibilità per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico del centro storico della cittadina trapanese, già inserita nella …









