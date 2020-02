Riforma dei Forestali, Musumeci da Bruxelles: “Bisogna fare i conti anche con l’oste”

Tema caldo di questi ultimo periodo è certamente la questione della vertenza dei forestali tra riforma del settore e attività legale tentata da vari lavoratori che, cercano di avere giustizia su una questione che è stata portata avanti da tanto tempo e rimane ancora ad oggi irrisolta.

Sembra che attualmente si stia per arrivare alla soluzione(almeno si spera) di chiudere il cerchio alla questione che viene evidenziata dai sindacati, nella fattispecie da Tonino Russo della Cgil che rimarca il fatto che – “da sempre il sindacato ha messo in campo per il bene dei lavoratori una riforma seria del comparto forestale che dà garanzie lavoratori a tutto il territorio regionale e che da qualche tempo si è arrestato perché ci sono tanti lavoratori che autonomamente stanno ricorrendo ai legali per fare vertenze anche presso la commissione europea. chiaramente i lavoratori sono liberi di farlo Per& …









Leggi la notizia completa