Psicomago al tg Rai: «Indovino i tuoi numeri», ma è flop. Il video

Lo psicomago (così si auto-definisce) Carlo Fox invitato da Buongiorno Regione Basilicata, il contenitore mattutino della TGR della Rai si esibisce in un numero di magia in diretta, ma è un flop: e il video è diventato virale.

Il mago ha coinvolto la conduttrice Rai in uno dei suoi numeri di magia invitandola a scrivere dei numeri che poi lui avrebbe indovinato. Così non è stato, la sua esibizione si è trasformata in un vero e proprio flop con la giornalista in studio visibilmente imbarazzata.

L’esilarante scena, che è andata in onda il 4 febbraio, è diventata virale in rete dove continua a circolare tra commenti divertiti e critiche per aver dato spazio (quasi 5 minuti) al numero di magia in una trasmissione di informazione del servizio pubblico.









