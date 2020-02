Omicidio maresciallo Mirarchi: l’arresto di Girgenti, l’ergastolo e il processo d’appello

Potrebbe esserci già il 2 marzo prossimo la sentenza di secondo grado a carico di Nicolò Girgenti, condannato all’ergastolo ad ottobre del 2018 per l’omicidio.

Per il bracciante agricolo marsalese che si è proclamato innocente davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Palermo, è stata chiesta dal procuratore generale Costanzo la conferma dell’ergastolo per l’omicidio del maresciallo Silvio Mirarchi, avvenuto il 31 maggio del 2016 in contrada Ventrischi a Marsala, mentre con un collega stava facendo un pattugliamento nei pressi di una serra. Anche la difesa di parte civile, rappresentata dall’avvocato Piero Marino ha fatto la medesima richiesta del procuratore generale.

Per quanto riguarda la difesa dell’imputato, l’avvocato Genny Pisciotta ha chiesto l’assoluzione di Girgenti dopo aver ripercorso i punti salienti del processo di primo grado che, a suo dire avrebbe riportato diverse lacune sia negli atti investigativi che nella stessa sentenza.

L’omicidio del maresciallo …









Leggi la notizia completa