Mazara Scherma A.S.D., 1^ Prova Regionale scherma non vedenti: a Santa Venerina oro per Marta Palermo e bronzo per Ignazio Petrolà

Si è svolta a Santa Venerina (CT) la Prova di Qualificazione Assoluta di Spada Maschile e Femminile unitamente alla 1^ Prova Regionale di Scherma Paralimpica e Non Vedenti ed Ipovedenti.

Una manifestazione, quest’ultima, che negli anni ha visto una crescita in termini di iscrizioni e partecipazione.

Nella Prova Regionale appena terminata a trionfare per la categoria Non Vedenti ed Ipovedenti di Spada Femminile è stata la palermitana Marta Palermo della Mazara Scherma A.S.D. mentre nella Spada Maschile l’altro palermitano, Ignazio Petrolà, chiude al terzo posto con un ottimo bronzo.

Grande soddisfazione per la Maestra dei due atleti, Federica Passafiume, che in questi anni si è dedicata con passione anche al settore paralimpico. “La scherma per non vedenti e ipovedenti esiste dal 2010 quando il Maestro della Scherma Modica, Giancarlo Puglisi, ha capito che era possibile adattare la scherma anche a persone con …









Leggi la notizia completa