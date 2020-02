Marsala Calcio, esonerato l’allenatore Nicola Terranova

Nicola Terranova non è più l’allenatore del Marsala 1912. L’esonero è stato deciso dal presidente Domenico Cottone, visti gli scarsi risultati raggiunti fino a questo momento.

Ma al numero uno della squadra marsalese, oltre ai non risultati e alla mancanza di gioco della sua formazione, non è piaciuta l’esclusione dalla squadra del capitano Balistreri.

“Ho deciso io l’esonero del tecnico – le parole di Cottone -. Torno ad essere il presidente grintoso di prima, sono stato un po’ in silenzio per capire quella che era la situazione”. Si attende nelle prossime ore chi sarà il sostituto di mister Terranova.









