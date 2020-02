Marsala: al via il “Laboratorio formativo d’improvvisazione teatrale”. Diretto da Alessio Piazza, vi partecipano venticinque allievi

Ieri, al “Sollima” di Marsala, il primo dei tre incontri di “avvicinamento alla pratica scenica e al testo attraverso l’improvvisazione”, il laboratorio teatrale diretto da Alessio Piazza.

La proposta formativa dell’attore e regista marsalese è stata accolta dall’Amministrazione Di Girolamo, “tenuto conto – afferma l’assessore Clara Ruggieri – della valenza socioculturale dell’iniziativa, finalizzata a sviluppare le abilità artistiche degli allievi, ma anche di prepararli per eventuali esperienze nel mondo teatrale”.

Sono 25 i partecipanti che, fino a domani, apprenderanno e si confronteranno seguendo le lezioni di Piazza, per il quale “il laboratorio vuole tirare fuori da ciascuno coraggio, capacità di controllo, consapevolezza del proprio talento naturale; insomma, un modo per riscoprirsi, conoscersi: il tutto senza alcuna competizione, ma solo con la voglia di mettersi alla prova”.

Ogni giornata di laboratorio, dopo









