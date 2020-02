La lezione di volo, poi lo schianto: così è caduto l’aereo ieri in Sicilia, due morti

Aveva 19 anni Gioele Bravo. E’ una delle due persone che ha perso la vita in un incidente aereo nella mattinata di ieri, mercoledì 12 febbraio, in Sicilia. Il ragazzo era l’allievo di un volo addestrativo su un Tecnam P2002 decollato dall’aeroclub di Catania.

Per cause da accertare, mentre sorvolava la campagna di Carlentini (Siracusa), l’aereo sportivo è precipitato, si è schiantato al suolo ed ha preso fuoco, causando anche il decesso dell’istruttore, il 53enne Stefano Baldo.

Gioele,primo di quattro fratelli, era figlio di Piero Bravo, pilota di linea, del quale era deciso a seguire le orme professionali. Si era trasferito in Sicilia per frequentare un Istituto tecnico aeronautico a Catania. L’istruttore con cui stava volando oggi era considerato esperto.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sull’accaduto, affidata al pm Andrea …









