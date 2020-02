In Sicilia è allarme per il virus del pomodoro

È allarme in Sicilia per la diffusione del virus del pomodoro, il Tomato Brown sugar virus. Si tratta di un virus che si trasmette facilmente fin dal seme dei pomodori e anche attraverso la diffusione e proliferazione dei batteri, capace di contagiare altre coltivazioni come quelle dei peperoni. L’effetto più evidente è la deformazione dei pomodori che li rende quindi non commerciabili. Ciò rende il Tomato Brown sugar virus molto pericoloso e dannoso per tutte le produzioni di pomodori dell’Isola.

SINTOMI. I sintomi sui pomodori possono comunque possono variare in base al periodo di coltivazione, alla varietà del pomodoro e alla temperatura. Per quanto riguarda invece le foglie il virus si manifesta con clorosi, ingiallimento e deformazione della lamina foliare.

DIFFUSIONE. Indentificato per la prima volta in Israele nel 2014 è stato successivamente individuato anche in Giordania nel 2015. Il primo focolaio in Sicilia invece è stato riscontrato …









