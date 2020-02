In Puglia è nata la mozzarella alla Nutella

Un caseificio di Martina Franca, in provincia di Taranto, ha realizzato una mozzarella con cuore di Nutella

Nata per casualità, come una delle tante prove realizzate dal titolare del caseificio Francesco Semeraro (nel caseificio, ad esempio, viene prodotta anche la mozzarella al prosciutto), la mozzarella alla Nutella è stata subito apprezzata dai clienti, inclusi alcuni studenti Erasmus che sono passati al caseificio e hanno provato il prodotto.

La speciale mozzarella alla Nutella è una sorta di burrata, ma con un cuore di Nutella, mangiabile sia calda, appena fatta, che fredda. Nel primo caso la mozzarella alla Nutella assume un sapore simile al latte con il Nesquik. Se mangiata fredda, invece, si avverte più distintamente il contrasto tra il dolce della Nutella e il salato della mozzarella.

La mozzarella con cuore di Nutella non si trova quotidianamente al bancone del caseificio Semeraro di Martina Franca, dal …









