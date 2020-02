Il video di “Un grammo di cielo”, primo brano da solista di Gulino

Esce oggi giovedì 13 febbraio il video di “Un grammo di cielo”, primo singolo estratto da “Urlo Gigante”, disco d’esordio solista di Gulino, artista di Marsala, voce dei Marta sui Tubi, in uscita il 6 marzo per Woodworm/Universal.

“Un grammo di cielo” racconta il momento preciso di crisi di una relazione, quando l’amore e la paura di perdersi si confondono, e l’unico modo di uscirne è fare un salto, dentro o fuori.

Con questo brano dal sound contemporaneo e ricco di sfaccettature, punteggiato di elettronica e di vibranti sfumature tratteggiate dagli archi nel ritornello, Gulino scava fra i “non detti” di una storia d’amore erosa dalla costante ricerca di conferme e di “istanti da proteggere”, attimi in cui sentirsi nudi, senza freni emotivi.

Il video, diretto da Domenico Onorato, vuole rappresentare proprio uno di questi momenti …









