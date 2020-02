Il Vescovo di Trapani in visita pastorale allo Iacp

L’Iacp di Trapani ha ricevuto per la Sua Visita Pastorale mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo della Diocesi di Trapani. Mons. Fragnelli, accompagnato dal parroco della Chiesa Madonna di Lourdes, è stato accolto dal Commissario Straordinario dott. Fabrizio Pandolfo, dal Direttore Generale dott. Pietro Savona, dalla Dirigente dell’Area Finanziaria dott. Nunziata Gabriele nonchè dai funzionari e dipendenti tutti dell’ente.

Prima di coinvolgere tutti i presenti in una preghiera e successivamente nella Benedizione, mons. Fragnelli discutendo col commissario Pandolfo, ma anche intervenendo nell’aula consiliare dove apposta era stato dato appuntamento a tutte le dipendenti e a tutti i dipendenti dell’Istituto, ha posto l’accento sul mandato istituzionale dell’Iacp, che è quello di garantire la casa ai meno abbienti.

Ma in questo senso ha anche sottolineato la responsabilità degli enti a qualsiasi titolo a far rete per venire incontro alle fasce di popolazione che si trovano in difficoltà che può …









Leggi la notizia completa