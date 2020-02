Il Paranormal Circus arriva a Trapani con una guest star d’eccezione!

Protagonista dello show, che coniuga, teatro, circo e cabaret condendo il tutto con una buona dose di terrore, Mr David, vulcanico giocoliere ed escapologo di fama internazionale definito dalla stampa l’Harry Houdini del circo: in scena porta equilibrismo estremo, ma anche illusionismo e giocoleria. Davide Demasi in arte Mister David solca i palchi e le piazze di tutto il mondo con performance che prevedono l’evasione da catene, camicie di forza e manette in equilibrio su monocicli di altezza superiore alla norma. Record man di salti con la corda su monociclo, è spesso presente sugli schermi di televisioni italiane ed estere.

Mister David nel 2013 a Saint Vincent è stato insignito del titolo di “Campione del mondo di street magic” ossia l’illusionismo che non ha bisogno di palchi o scenografie, ma può essere proposto anche in strada o nelle piazze. Nel 2016 ha conseguito …









