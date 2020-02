Giro di Sicilia 2020 da Castelvetrano all’Etna: presentato il percorso

È stato presentato quest’oggi il percorso del Giro di Sicilia 2020, la corsa organizzata da Rcs Sport in collaborazione con la Regione Siciliana. Quattro tappe, dal 1° al 4 aprile, con partenza da Siracusa e scalata dell’Etna. Al via il vincitore 2019, Brandon McNulty, il vincitore del Giro d’Italia del 2014, Nairo Quintana, il campione italiano Davide Formolo ed il siciliano Giovanni Visconti.

L’assessore regionale al turismo, Manlio Messina ha affermato: “la Sicilia vuole smettere di galleggiare e punta sui grandi eventi sportivi. Prima il giro di Sicilia, poi le tre tappe del giro d’Italia e nel 2021 la Grande Partenza del Giro”. Paolo Bellino, direttore generale e amministratore delegato di Rcs Sport, dice: “il Giro di Sicilia come motore dello sviluppo turistico regionale, aprirà la stagione turistica”. Mauro Vegni, direttore ciclismo di Rcs Sport commenta il Giro: “quattro …









