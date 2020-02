Gibellina. Comune concede due locali ad associazioni no profit. Pubblicato il bando

Gibellina. Lo scorso 4 febbraio il Comune di Gibellina ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione, a titolo oneroso, di due locali che si trovano all’interno del complesso denominato “Centro Anziani” in Via Finocchiaro Aprile.

Il bando è indirizzato a tutte le associazioni senza scopro di lucro, che non si trovano in conflitto con la Pubblica Amministrazione, che negli ultimi tre anni non abbiano rinunciato alla gestione di strutture o beni di proprietà di enti pubblici e che siano completamenti esenti da qualsiasi causa, secondo le disposizioni antimafia.

Le associazioni interessate potranno visionare preventivamente gli immobili in questione mediante un sopralluogo concordato con personale dell’amministrazione, entro cinque giorni prima dalla scadenza del bando. Potranno poi presentare la propria manifestazione di interesse, per entrambi i locali, esprimendo la propria preferenza (inteso comunque che non sarà possibile l’assegnazione alla stessa associazione …









