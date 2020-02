Gibellina. Cantiere lavoro con 15 operai, Nuovo look a Viale Indipendenza, “Nico – Nica”, Il Comune sostiene il progetto per la lettura dei bambini

CANTIERE LAVORO CON 15 OPERAI, NUOVO LOOK A VIALE INDIPENDENZA

Sono 15 i disoccupati di Gibellina che stanno lavorando al Cantiere lavoro finanziato dall’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, per la riqualificazione urbana di viale Indipendenza e di piazza 15 Gennaio 1968. Sul viale Indipendenza si sta risistemando la passeggiata pedonale, con la posa di nuovi mattoni sul marciapiede. Anche nella piazza del Comune si sta provvedendo alla posa di alcuni tratti di marmo e travertino nelle zone che risultavano rovinate. L’importo finanziato è di 117 mila euro. L’ultimo Cantiere lavoro che fu avviato a Gibellina risale al 2016. «Il Cantiere consente di contrastare gli effetti della crisi economica che sta investendo particolarmente le fasce più deboli della popolazione – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Gianluca Navarra – per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale derivanti …









