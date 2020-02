Erasmus Plus, studenti europei ospiti dell’Alberghiero di Erice

L’Ipseoa “I. e V. Florio” di Erice continua a offrire ai propri studenti occasioni di scambio culturale e confronto internazionale attraverso l’implementazione dei progetti Erasmus Plus cofinanziati dall’Unione Europea.

Dal 26 al 31 gennaio scorsi, l’istituto ha ospitato una delegazione spagnola dell’IES “La Rosaleda” di Malaga, scuola partner del progetto Ka2 European Menu, call 2018, già avviato lo scorso anno.

Ancora una volta studenti e docenti europei hanno collaborato al fine di conoscere, confrontare e condividere le rispettive identità culturali, soprattutto in ambito enogastronomico, attraverso l’approfondimento dei menu tipici dei due paesi coinvolti.

Tutte le attività progettuali sono state programmate in funzione delle quattro mobilità previste, propedeutiche all’organizzazione e alla realizzazione di un Food Festival finale, che si terrà nel prossimo mese di aprile a Erice, in collaborazione con diversi stakeholders …









