Coronavirus, cinque siciliani bloccati in quarantena al porto di Yokohama. Stanno bene

Sono cinque i cittadini siciliani pozzallesi che a causa del Coronavirus sono a bordo della nave da crociera Diamond Princess bloccata in quarantena al porto di Yokohama, in Giappone.

A rassicurare i concittadini sulle sorti e la salute dei cinque è il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, il quale riferisce che sono «Tranquilli anche se un po’ preoccupati».

Le cinque persone si Pozzallo fanno parte di una comitiva di 35 persone italiani a bordo della nave. il sindaco Ammatuna è l’unico in contatto con i suoi concittadini. In particolare riesce a parlare al telefono con la moglie di uno dei marittimi. C’è riservo sulla loro identità, tre sono ufficiali di macchina e due rispettive mogli. Sono stati loro a chiedere al primo cittadino di rimanere anonimi.

