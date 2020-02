Coranavirus: in Sicilia pronta una task force, ma il pericolo di contagio è remoto

In Cina il bilancio dei morti causati dal coronavirus è salito a 1.110. L’allarme coinvolge ormai tutti i Paesi del mondo e anche in Sicilia sono iniziati i controlli negli aeroporti. Per saperne di più si è fatto il punto, lunedì 10 febbraio scorso, alla caserma Lungaro di Palermo.

“Patologie infettive tra vecchi e nuovi nemici – Coronavirus & Co.”, è stato questo il tema sul quale Polizia, istituzioni e infettivologi si sono confrontati per definire procedure operative, condividere informazioni, responsabilità e formazione per bloccare in Sicilia l’epidemia globale da coronavirus (2019-nCoV) partita dalla città cinese di Wuhan. In Sicilia c’è già una task force pronta ad operare. Anche se bisogna dire che gli esperti escludono che si possa diffonfere nel nostro Paese e nell’Isola. Il pericolo di contagio, dicono gli esperti, è piuttosto remoto.

Ad aprire i lavori sul ruolo …









