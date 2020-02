Castelvetrano, nuovo servizio trasporto dal 17/02 – I DETTAGLI

Dal 17 febbraio avrà inizio il nuovo servizio comunale di trasporto scolastico per gli alunni pendolari di Marinella e Triscina di Selinunte. A svolgerlo sarà la ditta “Selinunte Tour” di Alberta Scimemi, in sostituzione dell’Autoservizi Salemi che, sino a oggi, ha svolto il servizio per conto del Comune, che ha impegnato una somma di circa 25 mila euro. Il servizio verrà garantito sino a giugno.

Ecco quali sono i nuovi orari in vigore dal 17 febbraio:

Corsa di andata Marinella – Castelvetrano: ore 07.30

Corsa di ritorno Castelvetrano – Marinella: ore 14.30

Corsa di andata Triscina – Castelvetrano: ore 07.20

Corsa di ritorno Castelvetrano – Triscina: ore 14.30

I pullman della ditta incaricata dal Comune saranno contrassegnati da un adesivo con la dicitura “Trasporto scolastico – Comune di castelvetrano “, e continueranno a utilizzare i capolinea consueti. Ecco quale sarà il percorso che faranno i pullman:

