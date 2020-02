Campobello: riapre dopo 35 anni il Cine-Teatro “Olimpia – Gregorio Mangiagli”

Con grande soddisfazione il sindaco Castiglione annuncia l’inaugurazione prevista per il 27 e 28 febbraio e per il 1° marzo. In scena l’opera “E lucean Le Stelle “ per la regia di Piero Indelicato

Dopo più di 35 anni riapre il sipario del cine-teatro “Olimpia”.

Lo rende noto il sindaco Giuseppe Castiglione, annunciando con grande soddisfazione l’imminente riapertura del nuovo cine-teatro comunale, uno degli immobili più belli e prestigiosi di Campobello, su cui l’Amministrazione, sin dal proprio insediamento, in questi 5 anni, ha investito tanto in termini di tempo e di risorse nel convincimento che il teatro rappresenti il simbolo di quella tanto auspicata rinascita socio-culturale della città, condizione indispensabile per il progresso e per l’affermazione della cultura della legalità.

Il Nuovo Cinema Olimpia sarà intitolato al compianto Gregorio Mangiagli, professionista campobellese prematuramente scomparso …









