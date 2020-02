Campobello. Dopo più di 35 anni riapre il sipario del cine-teatro “Olimpia”.  

CAMPOBELLO – Lo rende noto il sindaco, annunciando l’imminente riapertura del nuovo cine-teatro comunale, uno degli immobili più belli e prestigiosi di Campobello.

Il Nuovo Cinema Olimpia sarà intitolato al compianto Gregorio Mangiagli, professionista campobellese prematuramente scomparso nel 2014, molto amato da tutti e protagonista indimenticabile di questo teatro, che ha calcato per anni e anni, divertendo il pubblico con il suo unico e spontaneo modus teatrandi.

La cerimonia di inaugurazione, si articolerà in tre giornate, il 27 e il 28 febbraio e il 1° marzo prossimi, durante le quali sarà portata in scena l’opera teatrale “E Lucean le stelle” per la regia di Piero Indelicato, regista e attore di Campobello, che annovera 35 anni di qualificata attività artistica in campo teatrale, essendo da anni impegnato in modo particolare nella promozione del teatro sociale per la lotta contro la mafia …









