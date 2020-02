Buone notizie per l’aeroporto di Birgi. Dopo l’esclusiva di “Sicilia in Volo”, il presidente di Airgest Salvatore Ombra ha confermato che la compagnia irlandese Ryanair ha avviato la programmazione invernale delle rotte da e per Trapani, partendo dal volo per Bergamo. I voli partiranno dal 2 novembre e sono previsti il lunedì, mercoledi, venerdì e domenica. Inoltre, lo stesso Ombra ha comunicato che domani incontrerà i vertici di Ryanair.









Leggi la notizia completa