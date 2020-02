Birgi, accordo con Sky Alps. Nuovi voli per Roma e Bolzano

Airgest chiude un accordo con Sky Alps per due nuovi voli. La nuova compagnia aerea italiana effettuerà, molto probabilmente a partire da quest’estate, le tratte Trapani-Roma e Trapani – Bolzano.

Questo il commento del presidente di Airgest Salvatore Ombra.

“Si è svolto questa mattina, a Milano, un importante incontro per l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, con Sky Alps, nuova compagnia aerea italiana, con il ceo Alex Spinato e il presidente Joseph Gostner.

Esprimo grande soddisfazione per il proficuo risultato, che segue un lungo periodo di interlocuzioni. Abbiamo definito, infatti, un piano intervento per mettere due nuove rotte, la Trapani Roma e la Trapani Bolzano, sempre nell’ottica di aumentare l’offerta dal nostro aeroporto. L’ottima trattativa condotta ha fatto sì che si parta entro l’estate, già dai primissimi di giugno, e la frequenza sarà giornaliera.

