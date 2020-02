Automobilismo, domenica a Monreale la 4^ Coppa Panormitan

Quando si parla di corse storiche in Sicilia, e non solo, la mente corre alla Targa Florio e al Giro di Sicilia, ma a ricordarci che esiste anche una gara in salita che si pregia di essere la più antica del mondo è il Veteran Car Club Panormus con il rilancio della 4^ edizione della “Coppa Panormitan” a Monreale.

La gara è l’antesignana delle due corse su citate e domenica 16 febbraio rivive come rievocazione portando le auto storiche e d’epoca sul percorso Palermo Monreale, lo stesso su cui si disputarono le uniche due edizioni.

La Coppa Panormitan ideata da Vincenzo Florio si disputò per la prima volta il 18 marzo del 1904, proprio il giorno del suo 21esimo compleanno e riscosse successo di partecipazione e di pubblico.

La Coppa Panormitan non è solo la prima prova di velocità in salita al mondo, ma & …









