Aurora a Campo-fermo 

Uno strato sottile di nuvole offuscava il cielo rendendo quasi grigi le albe e i tramonti per coloro che si esprimevano con nuove parole e nuovi pensieri, le quali erano del tutto inconsuete a tanti altri cittadini sempre dediti alla quotidianità e al rispetto assoluto delle consuetudini e delle “eccezioni alle regole”.

Le nuove espressioni erano figlie dei giovani di Campo-fermo che, per l’esiguo numero che oramai raggiungevano, erano avvertiti come entità indistinte della società in cui erano nati e vivevano.

Molti di loro, infatti, erano volati via con la stessa intensità con cui lo Scirocco trasporta la sabbia del Sahara attraversa il Mediterraneo per giungere fino a noi, e come grazie alla forza degli Alisei riesce ad attraversare l’Atlantico, raggiungendo la foresta Amazzonica per donare a quelle terre nuova linfa vitale da cui far nascere altre vite.

Fiori …









