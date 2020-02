Angelo Rocca: “Cittadini e amministratori per un nuovo movimento in provincia di Trapani”

La provincia di Trapani come un laboratorio politico, si sta costituendo un nuovo gruppo che ha base regionale e che ha come obiettivo una serie di appuntamenti elettorali. La voce di questo movimento è Angelo Rocca, 35 anni, di Alcamo che ha risposto ad alcune nostre domande. Rocca, c’è fermento politico in provincia di Trapani. E’ una voglia di impegno serio ovvero l’ennesimo posizionamento strategico?



Si, c’è abbastanza fermento in tutto il territorio, ed è probabilmente dovuto alla esigenza dei cittadini di trovare diritto di partecipazione ed autorevoli riferimenti politici. Questo si trasforma certamente in voglia di fare buona politica e, ancor di più, in impegno nel cercare di organizzare risposte serie per una Provincia che sembra essere diventata periferia della nostra isola.



Lei è al lavoro da qualche mese alla costituzione di un movimento che sia punto di rifermento …









