Al via da lunedì 17 febbraio il nuovo servizio di trasporto scolastico. Ecco tutti i dettagli

Il Sindaco Enzo Alfano rende noto che a partire da lunedì 17 febbraio 2020 avra’ inizio il servizio comunale di trasporto scolastico per gli alunni pendolari di Marinella e Triscina di Selinunte con gli orari di seguito indicati:

corsa di andata marinella – castelvetrano: ore 07.30

corsa di ritorno castelvetrano – marinella: ore 14.30

corsa di andata triscina – castelvetrano: ore 07.20

corsa di ritorno castelvetrano – triscina: ore 14.30

i pullman del servizio comunale di trasporto scolastico saranno contrassegnati da apposita tabella, posta sulla parte anteriore e laterale del veicolo, avente la seguente scritta “trasporto scolastico – comune di Castelvetrano ”. per lo svolgimento del suddetto servizio si confermano le stazioni di partenza e di arrivo dei pullman in atto operanti.

il percorso dei pullman del servizio comunale di trasporto scolastico, sia per le corse di andata che di ritorno, risulta di seguito elencato:

marinella – castelvetrano

istituto alberghiero – …









