AIRBNB, come l’house-sharing è diventato un fenomeno globale

Sapevate che condividere è bello?

Infatti ormai la condivisione, concetto base della “Sharing Economy”, fa parte di molti modelli di business (house-sharing, car-sharing, ecc), quindi più un bene è condivisibile, più il suo valore aumenta.

A tal proposito vi presentiamo uno strumento che permette già a milioni di utenti (attualmente 30 milioni al mese) di trovare l’appartamento o la stanza ideale per la loro breve o lunga vacanza: Airbnb.

Si tratta di una piattaforma online che permette ai cittadini, ma anche alle aziende (es. agenzie immobiliari, hotel, ecc), di mettere in affitto una porzione o addirittura tutta la casa.

Al giorno d’oggi chiunque voglia compiere un viaggio di lavoro o di piacere, consulta diverse soluzioni online, in primis troviamo Airbnb e Booking, che sono le due principali aziende mondiali riguardanti questo settore.

Airbnb viene usata maggiormente, ma non solo, per quello che …









