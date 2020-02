A29 Fly Volley Marsala: Domenica al Panatletico il bigmatch contro Albaverde Caltanissetta

Dopo la vittoria in trasferta in tre set contro l’Us Volley Palermo, che ha confermato vetta della classifica, la A29 Fly Volley Marsala ha già ripreso a spron battuto la preparazione atletica e tecnico/tattica in vista della sfida casalinga di domenica prossima, 16 febbraio, contro la diretta inseguitrice Albaverde. Le nissene, finora, hanno sempre vinto (10 successi) cadendo solamente una volta, in casa, proprio contro la A29 Fly Volley Marsala. Il pronostico è dunque incerto per la conquista dell’intera posta in palio, anche se le lilybetane avranno dalla loro un più che mai numeroso pubblico a sostegno. L’Albaverde, nel turno precedente, ha ottenuto la vittoria in terra parchitana contro il Ficarazzi. Marino e compagne affronteranno un sestetto che vuole sbancare a Marsala, e che sicuramente venderà cara la pelle. La partita si disputerà al Panatletico con inizio alle ore 17:30. La vittoria è …









Leggi la notizia completa