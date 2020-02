Villetta in vendita – Zona Terrenove

In zona Terrenove a Marsala, in una zona tranquilla, ben servita e abitata tutto l’anno, è in vendita una villetta indipendente (non arredata) composta da piano terra e primo piano di circa 140 Mq, oltre a 350 Mq di terreno. La proprietà è completamente recintata con ingresso con cancello automatico, ha un’ampia veranda coperta ed è dotata di 3 camere, 2 bagni, cucina, salone e ripostiglio. La villetta dispone anche di riscaldamento autonomo e rappresenta la soluzione ideale per una giovane coppia o una famiglia in cerca di indipendenza ed anche il prezzo di 160 mila euro è in linea con quelli di mercato.

