Unicredit pronta a tagliare 6mila bancari. 10 sportelli chiudono in Sicilia

Archiviati i conti 2019 e svelato a dicembre il nuovo piano, Unicredit è pronta al negoziato con i sindacati sugli esuberi. Il primo incontro è fissato già venerdì per arrivare a tirare le somme entro il 30 marzo.

Oltre sei settimane per cercare di trovare un’intesa su 6.000 uscite (500 del precedente piano Transform) e 450 filiali da chiudere, in Sicilia si parla di dieci «sportelli» da cancellare. Il tutto messo nero su bianco nella lettera di apertura della procedura che il gruppo ha inviato a Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin e in cui invita «a soluzioni condivise e idonee» che consentano di evitare misure «connesse a condizioni di eccessiva onerosità, altrimenti necessarie già nel corso del secondo semestre 2020».

Già le premesse, però, fanno pensare ad una trattativa in salita con i sindacati che chiedono una assunzione ogni due …









