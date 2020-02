Trapani, l’incuria nel centro storico: ecco la zona della Chiesa di Sant’Agostino

Buongiorno,

abito in Piazza Scarlatti a Trapani.

Non so più a chi rivolgere le mie proteste per la totale incuria dell’area limitrofa alla chiesa di S.Agostino al centro storico di Trapani.

Più volte ho richiesto all’amministrazione di potare e sfrondare l’enorme albero limitrofo alla chiesa di S.Agostino, in quanto gli uccelli che vi stazionano nelle ore serali hanno trasformato quell’area in una zona invivibile.

Il guano degli uccelli crea seri problemi di cattivo odore ed igienici. Non si possono tenere le finestre aperte.

Gli operatori ecologici, più volte sollecitati, dicono sempre di rivolgersi all’assessore, al sindaco o altri superiori.

Da ottobre l’amministrazione ha effettuato solo una pulizia con l’acqua.

Mi risulta estremamente facile criticare l’amministrazione che mette come simbolo di “Trapani capitale della cultura” il rosone della Chiesa S.Agostino di Trapani e poi tenere in totale abbandono tutta l’area della stessa chiesa.

Ma …









