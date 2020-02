Tenta rapina con macete, arrestato giovane a Trapani

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani, a conclusione di una intensa attività investigativa conseguente alla tentata rapina perpetrata il 20 gennaio 2020 nel quartiere San Giuliano ai danni di un’edicola della zona, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Trapani, nei confronti di C. G., classe 98, già noto agli operanti.

Ci è voluta meno di un ora per i carabinieri della Compagnia di Trapani per identificare l’autore della tentata rapina infatti, le attività svolte dagli stessi nei momenti immediatamente successivi ai fatti, e la visione dei filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza, avevano subito consentito di individuare l’uomo quale responsabile.

Giunti a casa sua, sita a pochi passi dall’edicola, il soggetto riusciva però a fuggire saltando dalla finestra dell’appartamento dove …









