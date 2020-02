Sicilia, minacce per recuperare il prestito: “Ti rompo le corna e ti apro come un porco”

I carabinieri hanno notificato un avviso di conclusione di indagine per estorsione in concorso a un bancario 47enne e a un pregiudicato di 29 anni.

I militari hanno raccolto la denuncia di un infermiere di un ospedale di Catania, il quale per vicissitudini familiari si era esposto a debiti bancari di notevole importanza.

L’infermiere è stato convocato dall’impiegato di banca, con il quale pensava di avere un rapporto di fiducia, il quale lo informava della sua disastrosa esposizione nei confronti dell’istituto bancario ma, nello stesso tempo, gli offriva la propria disponibilità di coprire parte del debito con un prestito di 12 mila euro che la vittima gli avrebbe restituito non appena fosse riuscita a vendere un immobile di sua proprietà ma, a fronte di ciò, avrebbe dovuto dargli due assegni in bianco da 6 mila euro come garanzia.

Per l’infermiere cominci& …









