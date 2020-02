Scrive Luca Badalucco, sulla crisi dell’agricoltura e la siccità

Già da qualche mese pensavo e immaginavo uno scenario a dir poco catastrofico a causa delle mancate precipitazioni. Con il passare delle settimane e dei mesi lo stato di crisi si è via via aggravato e conosciamo al contempo le difficoltà di ottenere previsioni attendibili a medio-lungo termine, pertanto non resta che esaminare il presente e comprendere le gravi conseguenze per la nostra agricoltura.

Sicuramente la siccità, non minaccia solo le produzioni agricole (uva, cereali, foraggi, ecc.) ma comporta anche danni strutturali alle piantagioni arbustive e arboree.

Bisogna aggiungere che le conseguenze della scarsità delle precipitazioni e le alte temperature hanno effetti negativi sul sistema idrogeologico ( laghetti aziendali, dighe, falde, ecc.) nonchè sulla maggiore vulnerabilità dei pascoli, già di per se stessi scarsi.

Mi viene da pensare che le ripercussioni a lungo termine potranno danneggiare gli ecosistemi, portando alla morte della fauna selvatica …









