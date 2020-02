Mazara, Salvatore Quinci: “Stiamo risolvendo il problema dell’acqua. Arriva la draga”

Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo. La sua città è stata colpita dal terribile femminicidio di Rosalia Garofalo che ha scosso tutta la provincia e tutta l’Italia. Molti hanno commentato, dove è il Comune, dov’è lo Stato, in questi casi, a volte, si cerca sempre la responsabilità altrove. La comunità mazarese sapeva di questa situazione che viveva la signora Rosalia?

Io ho scelto il silenzio. In questi casi cercare i colpevoli è una forma di sciacallaggio. Capisco che c’è un senso di frustrazione che va canalizzato, ma andrebbe canalizzato verso azioni positive e non verso la ricerca di un colpevole. Comunque io posso dire che i nostri dirigenti e i nostri funzionari dei servizi sociali davvero hanno seguito negli anni questa nostra sfortunata concittadina ed erano perfettamente a conoscenza del percorso che lei ha fatto insieme con i nostri …









Leggi la notizia completa