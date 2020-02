“Mazara del Virtuale” al primo posto del premio nazionale scuola digitale

Il nostro Istituto si è classificato al primo posto del PREMIO SCUOLA DIGITALE promosso dal ministero della pubblica istruzione, per la fase della provincia di Trapani e per la sezione scuola primaria.

Infatti, grazie al progetto Erasmus +, a cui attualmente partecipiamo: “Walking through the memory with Immersive Technologies” KA229-29F9E 104 (Passeggiare nella nostra cultura di origine utilizzando tecnologie di realtà virtuale e realtà aumentata”), e alle unità didattiche di tecnologia innovativa, realizzate per la sua implentazione che nel novembre 2019 sono presentate ai partner del progetto durante la loro permanenza a Mazara del Vallo.

Abbiamo potuto realizzare una documentazione video del lavoro svolto per il progetto dal titolo: “MAZARA DEL VIRTUALE” , che abbiamo presentato per qualificarci.

Passata la prima qualificazione grazie al video e alla brillante presentazione sul palco del Teatro Impero di una delegazione dei nostri alunni del plesso di …









