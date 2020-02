Marsala, venerdì mancherà la luce in alcune zone del centro

Venerdì senza corrente elettrica in alcune zone di Marsala. L’Enel ha infatti comunicato che, per lavori alla rete elettrica, mancherà la luce in alcune vie del centro, dalla mattina fino alle 16 e 30.

Le zone interessate sono Via Curatolo, Via Xi Maggio, Via Garraffa, Via Andrea D’Anna, e qualche vicolo del centro.

L’avviso riguarda, lo ripetiamo, queste zone, per la giornata di venerdì 14 Febbraio.

La luce non sarà staccata per nove ore (quindi non c’è bisogno che portate altrove le cose che avete nel congelatore …), ma sarà più volte staccata e riattaccata. E’ per questo che è importante non utilizzare gli elettroodmestici o gli ascensori.











