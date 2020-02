Marsala, rubato il defibrillatore della Farmacia Agate

Cosa ne faranno o come lo piazzeranno non si sa, quel che è certo è che, questa notte, qualcuno ha rubato il defibrillatore della Farmacia Agate di contrada Spagnola a Marsala (ne avevamo parlato qui).

Ignoti hanno rotto lo sportellino del contenitore dove è custodito il defibrillatore, che si trova esternamente alla farmacia, e lo hanno portato via.

Questa mattina i titolari non appena trovata la spiacevole e vergognosa sorpresa, hanno chiamato i carabinieri e sporto la denuncia. I militari stanno indagando per cercare di risalire agli autori, grazie anche alla visualizzazione dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza, in particolare ce n’è una con obiettivo puntato sul defibrillatore, e inoltre, lo stesso strumento salvavita, è dotato di sistema gps di rilevazione satellitare.









