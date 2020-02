Marsala, quel mastello con bicchieri e piatti “non s’ha da ritirare”

Gli operatori della raccolta differenziata di Marsala non ne vogliono proprio sapere di ritirare il mastello dei rifiuti di un nostro concittadino.

Ci ha scritto dicendo che già sabato non hanno ritirato il sacchetto. A quel punto ha preso un bigliettino e ha indicato il contenuto: “Bicchieri e piatti sono biodegradabili – guardate il fondo dei bicchieri”.

Tutto ciò non è servito a nulla, dopo il primo mancato ritiro anche ieri hanno lasciato il sacchetto lasciandolo fuori dal mastello.

Ma c’è di più, il nostro lettore poco fa è andato all’isola ecologica e quel sacchetto contenete bicchieri e piatti è stato gettato nell’organico, dopo le lamentele del cittadino con il personale e dopo l’esame dei bicchieri.











