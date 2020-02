A volte è proprio impossibile trovare il parcheggio in centro città a Marsala, ma qualcuno un rimedio lo trova sempre.

Ecco la soluzione di questo o questa automobilista che, con la sua utilitaria, ha trovato posto sulle strisce pedonali che si trovano all’intersezione tra la via Scipione l’Africano e via delle Sirene.

Un parcheggio “allegro” per rendere semplice la propria mattinata e ostacolare quella, invece, dei pedoni.









