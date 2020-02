Marsala, assolto dall’accusa di maltrattamenti alla moglie

Assolto dall’accusa di violenza privata. Dopo 21 udienze il 44enne R.D.A. è stato assolto dal tribunale di Marsala dall’accusa di maltrattamenti nei confronti della moglie.

I fatti si sono svolti dal 2008 al 2014. I due coniugi il 6 gennaio del 2014 arrivarono alle mani al termine di un ennesimo litigio ed entrambi hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere per i traumi subiti.

La donna presentò denuncia per violenza privata e a quel punto i due coniugi si separarono. Al termine del processo il pm aveva chiesto per l’uomo una condanna a due anni e sei mesi di reclusione. Il giudice ha però accolto la tesi della difesa assolvendo l’uomo perché i fatti non sussistono.









